Иностранца задержали за ограбление аптек и кредитных учреждений с газовым баллончиком
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. В Киеве оперативники задержали иностранца за нападения на столичные аптеки и кредитные учреждения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.
"Злоумышленник распиливал в лицо работников слезоточивый газ, забирал выручку и убегал. Разоблачили его при попытке ограбить еще одну аптеку. Следователи готовят сообщение о подозрениях в совершении нескольких преступлений, за которые задержанному грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.
Так, в конце марта в Днепровское управление полиции поступило сообщение о разбойном нападении на аптеку. Неизвестный в маске зашел в помещение и распылил в лицо фармацевту слезоточивый газ, после чего забрал выручку из кассы и скрылся.
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Через некоторое время полиции стало известно, что по аналогичной схеме человек в маске и с газовым баллончиком ограбил учреждения по выдаче кредитных средств на улице Андрея Малышко и в Дарницком районе, завладев почти 40 тысячами гривен.
Правоохранители провели следственные действия, установили личность злоумышленника и задержали его при попытке ограбить аптеку на улице Миропольской.
"Фигурант задержан... Во время поверхностного осмотра мы обнаружили и изъяли у него около тысячи гривен, которую он успел забрать из кассы аптеки. Задержанный - гражданин соседней страны, 1985 года рождения. Перед каждым преступлением он приезжал из города Чернигов, где в последнее время жил с семьей, арендовал помещение в городе Бровары и выезжал на "охоту" в столицу", - рассказал начальник ГУНП в Киеве Андрей Крищенко.
Сообщается, что следователи начали досудебное расследование уголовных производств по ч. 3 ст. 187 (разбой), по ч. 3 ст. 15 и по ч. 3 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, что в Киевской области задержали иностранца, который угрожал подорвать многоэтажку.