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Молоді фермери в Україні отримуватимуть грошову допомогу: Зеленський підписав закон

Молоді фермери в Україні отримуватимуть грошову допомогу: Зеленський підписав закон

Київ • УНН

 • 75327 перегляди

КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо стимулювання діяльності фермерських господарств. Відтепер молоді фермери отримуватимуть грошову допомогу. Про це інформує Офіс Президента, передає УНН.

Деталі

Законом визначається склад земель фермерських господарств , та коло тих, хто отримуватимуть державну грошову підтримку.

Таким чином, на допомогу можуть розраховувати нові фермерські садиби, сімейні фермерські господарства, фермерські господарства, розташовані в гірських населених пунктах і на поліських територіях.

Вищезазначені фермерські господарства у перші три роки після створення отримають допомогу за рахунок державного бюджету, а саме через Український державний фонд підтримки фермерських господарств. Також допомога може надаватися за рахунок місцевих бюджетів.

Наголошується, що Кабінет міністрів щорічно повинен передбачати в проекті державного бюджету кошти на підтримку фермерських господарств. Також місцеві органи щорічно в проектах місцевих бюджетів можуть передбачати кошти на таку господарств.

Крім того, сімейним фермерським господарствам надається додаткова державна підтримка, в тому числі на сплату єдиного внеску. А фермерське господарстве, головою якого є особа віком до 35 років включно, отримає грошову допомогу за рахунок державного бюджету.

Нагадаємо

У серпні 2020 року Мінекономіки анонсувало підготовку на наступні три роки низку програм підтримки агросектору, зокрема підтримку заходів з АПК, підтримку фермерства та картоплярства.

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