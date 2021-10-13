Молоді фермери в Україні отримуватимуть грошову допомогу: Зеленський підписав закон
Київ • УНН
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо стимулювання діяльності фермерських господарств. Відтепер молоді фермери отримуватимуть грошову допомогу. Про це інформує Офіс Президента, передає УНН.
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Законом визначається склад земель фермерських господарств , та коло тих, хто отримуватимуть державну грошову підтримку.
Таким чином, на допомогу можуть розраховувати нові фермерські садиби, сімейні фермерські господарства, фермерські господарства, розташовані в гірських населених пунктах і на поліських територіях.
Вищезазначені фермерські господарства у перші три роки після створення отримають допомогу за рахунок державного бюджету, а саме через Український державний фонд підтримки фермерських господарств. Також допомога може надаватися за рахунок місцевих бюджетів.
Наголошується, що Кабінет міністрів щорічно повинен передбачати в проекті державного бюджету кошти на підтримку фермерських господарств. Також місцеві органи щорічно в проектах місцевих бюджетів можуть передбачати кошти на таку господарств.
Крім того, сімейним фермерським господарствам надається додаткова державна підтримка, в тому числі на сплату єдиного внеску. А фермерське господарстве, головою якого є особа віком до 35 років включно, отримає грошову допомогу за рахунок державного бюджету.
Нагадаємо
У серпні 2020 року Мінекономіки анонсувало підготовку на наступні три роки низку програм підтримки агросектору, зокрема підтримку заходів з АПК, підтримку фермерства та картоплярства.