Молоді фермери в Україні отримуватимуть грошову допомогу: Зеленський підписав закон

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Законом визначається склад земель фермерських господарств , та коло тих, хто отримуватимуть державну грошову підтримку.

Таким чином, на допомогу можуть розраховувати нові фермерські садиби, сімейні фермерські господарства, фермерські господарства, розташовані в гірських населених пунктах і на поліських територіях.

Вищезазначені фермерські господарства у перші три роки після створення отримають допомогу за рахунок державного бюджету, а саме через Український державний фонд підтримки фермерських господарств. Також допомога може надаватися за рахунок місцевих бюджетів.

Наголошується, що Кабінет міністрів щорічно повинен передбачати в проекті державного бюджету кошти на підтримку фермерських господарств. Також місцеві органи щорічно в проектах місцевих бюджетів можуть передбачати кошти на таку господарств.

Крім того, сімейним фермерським господарствам надається додаткова державна підтримка, в тому числі на сплату єдиного внеску. А фермерське господарстве, головою якого є особа віком до 35 років включно, отримає грошову допомогу за рахунок державного бюджету.

Нагадаємо

У серпні 2020 року Мінекономіки анонсувало підготовку на наступні три роки низку програм підтримки агросектору, зокрема підтримку заходів з АПК, підтримку фермерства та картоплярства.