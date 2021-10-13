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Молодые фермеры в Украине будут получать денежную помощь: Зеленский подписал закон

Молодые фермеры в Украине будут получать денежную помощь: Зеленский подписал закон

Киев  •  УНН

 • 75325 просмотра

КИЕВ. 13 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о стимулировании деятельности фермерских хозяйств. Отныне молодые фермеры будут получать денежную помощь. Об этом сообщает Офис Президента, передает УНН.

Детали

Законом определяется состав земель фермерских хозяйств, и круг тех, кто будут получать государственную денежную поддержку.

Таким образом, на помощь могут рассчитывать новые фермерские усадьбы, семейные фермерские хозяйства, фермерские хозяйства, расположенные в горных населенных пунктах и на полесских территориях.

Вышеупомянутые фермерские хозяйства в первые три года после создания получат помощь за счет государственного бюджета, а именно через Украинский государственный фонд поддержки фермерских хозяйств. Также помощь может предоставляться за счет местных бюджетов.

Отмечается, что Кабинет министров ежегодно должен предусматривать в проекте государственного бюджета средства на поддержку фермерских хозяйств. Также местные органы ежегодно в проектах местных бюджетов могут предусматривать средства на такую хозяйств.

Кроме того, семейным фермерским хозяйствам предоставляется дополнительная государственная поддержка, в том числе на уплату единого взноса. А фермерское хозяйство, главой которого является лицо в возрасте до 35 лет включительно, получит денежную помощь за счет государственного бюджета.

Напомним

В августе 2020 Минэкономики анонсировало подготовку на следующие три года ряд программ поддержки агросектора, в частности поддержку мер по АПК, поддержку фермерства и картофелеводства.

Украинские Национальные Новости

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