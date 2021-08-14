Молдова від 1 жовтня вводить цифрові COVID-паспорти

Деталі

В паспорті будуть вказані дані про вакцинацію від COVID-19, інформація про тести на коронавірус і відомості про одужання.

"Ми розробимо і впровадимо кілька цифрових рішень для впорядкування контролю за дотриманням заходів запобігання поширенню інфекції. З 1 жовтня у нас буде єдиний цифровий сертифікат, в якому будуть вказані дані про вакцинацію, інформація про зроблені тести на ковід і відомості про одужання від коронавірусу. Також введуть електронну систему для заповнення епідеміологічних анкет", - повідомила Немеренко.

За її словами, МОЗ також має намір розробити мобільний додаток для спостереження за людьми, які перебувають на карантині або лікуються від коронавірусу вдома.

Доповнення

У Молдові за останню добу в 283 осіб діагностували коронавірус, за даними міністерство охорони здоров'я, праці та соцзахисту. Таким чином, кількість тих, хто інфікувався в країні збільшилося до 261 807 осіб. Від ускладнень, викликаних COVID-19, за останню добу померли три людини.