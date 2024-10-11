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Модульні укриття, генератори та бульдозери: цьогоріч до експлуатації в ЗСУ допущено 70 нових інженерних засобів

Київ • УНН

 • 11148 перегляди

Міноборони України повідомило про допуск 70 нових інженерних засобів до експлуатації в Силах оборони з початку 2024 року. 47 з них - вітчизняного виробництва, 23 - іноземного, що свідчить про пожвавлення зброярського виробництва в Україні.

Модульні укриття, генератори та бульдозери: цьогоріч до експлуатації в ЗСУ допущено 70 нових інженерних засобів

Від початку року до експлуатації в Силах оборони України допустили ще 70 інженерних засобів: 47 вітчизняного та 23 іноземного виробництва. Про це заявили у Міноборони України, передає УНН.

Деталі

Допущено до використання Силами оборони виготовлені українськими зброярами протикумулятивні захисти ОВТ, модулі технічного обслуговування, модульні укриття, уніфіковані димові шашки, генератори і пристрої зберігання електричної енергії (павербанки), маскувальні комплекти тощо. 

Серед кодифікованих для Сил оборони інженерних засобів іноземного виробництва — гусеничні екскаватори-навантажувачі, бульдозери, мостові конструкції, звукомовні станції тощо.

Серед 70 кодифікованих з початку 2024 року інженерних засобів понад 40 — упродовж третього кварталу. Це свідчить про пожвавлення зброярського виробництва в України.

Сучасні інженерні засоби відіграють важливу роль під час ведення бойових дій наступального і оборонного характеру. Залежно до потреб фронту українські зброярі нарощують свої спроможності. Сьогодні виробляють інженерні засоби за досить широкою номенклатурою

— зауважив начальник Головного управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння і військової техніки полковник Володимир Рочняк.

Нагадаємо

За 9 місяців 2024 року Міноборони дозволило використання понад 140 безпілотних авіаційних та 33 наземних роботизованих комплексів українського виробництва. Це значно перевищує показники 2023 року.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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