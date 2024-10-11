Модульные укрытия, генераторы и бульдозеры: в этом году к эксплуатации в ВСУ допущено 70 новых инженерных средств

С начала года к эксплуатации в Силах обороны Украины допустили еще 70 инженерных средств: 47 отечественного и 23 иностранного производства. Об этом заявили в Минобороны Украины, передает УНН.

Детали

Допущены к использованию Силами обороны изготовленные украинскими оружейниками противокумулятивные защиты ВВТ, модули технического обслуживания, модульные укрытия, унифицированные дымовые шашки, генераторы и устройства хранения электрической энергии (павербанки), маскировочные комплекты и т.д.

Среди кодифицированных для Сил обороны инженерных средств иностранного производства - гусеничные экскаваторы-погрузчики, бульдозеры, мостовые конструкции, звукоговорящие станции и тому подобное.

Среди 70 кодифицированных с начала 2024 года инженерных средств более 40 - в течение третьего квартала. Это свидетельствует об оживлении оружейного производства в Украине.

Современные инженерные средства играют важную роль при ведении боевых действий наступательного и оборонительного характера. В зависимости от потребностей фронта украинские оружейники наращивают свои возможности. Сегодня производятся инженерные средства по достаточно широкой номенклатуре