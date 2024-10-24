"Мобілізація" паралізувала транспорт в окупованому Луганську - Спротив
Київ • УНН
У тимчасово окупованому Луганську критично не вистачає водіїв громадського транспорту через їх мобілізацію до армії рф. Окупаційна влада не може знайти 300 працівників та планує підвищити ціни на проїзд.
На вулицях тимчасово окупованого Луганська майже немає громадського транспорту. Причина проста — більшість водіїв мобілізували до армії рф ще на початку війни. Про це йдеться у повідомленні Центру національного спротиву, передає УНН.
За даними Центру, третина з необхідних водіїв не встигає забезпечити маршрути, а окупаційна влада не може знайти 300 працівників, щоб транспорт запрацював на повну.
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"І це ще не все — готуються покращення. Місцева окупаційна адміністрація підвищує ціни на проїзд, обіцяючи "кращу якість". Але люди не вірять, адже зношений автопарк і брак водіїв ціни не вирішать", - йдеться у повідомленні.
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