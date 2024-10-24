"Мобилизация" парализовала транспорт в оккупированном Луганске - Сопротивление

На улицах временно оккупированного Луганска почти нет общественного транспорта. Причина проста - большинство водителей мобилизовали в армию рф еще в начале войны. Об этом говорится в сообщении Центра национального сопротивления, передает УНН.

По данным Центра, треть из необходимых водителей не успевает обеспечить маршруты, а оккупационные власти не могут найти 300 работников, чтобы транспорт заработал на полную.

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«И это еще не все - готовятся улучшения. Местная оккупационная администрация повышает цены на проезд, обещая «лучшее качество». Но люди не верят, ведь изношенный автопарк и нехватка водителей цены не решат», - говорится в сообщении.

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