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"Мобилизация" парализовала транспорт в оккупированном Луганске - Сопротивление

"Мобилизация" парализовала транспорт в оккупированном Луганске - Сопротивление

Киев  •  УНН

15:24 • 3080 просмотра

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Во временно оккупированном Луганске критически не хватает водителей общественного транспорта из-за их мобилизации в армию рф. Оккупационные власти не могут найти 300 работников и планируют повысить цены на проезд.

На улицах временно оккупированного Луганска почти нет общественного транспорта. Причина проста - большинство водителей мобилизовали в армию рф еще в начале войны. Об этом говорится в сообщении Центра национального сопротивления, передает УНН.

По данным Центра, треть из необходимых водителей не успевает обеспечить маршруты, а оккупационные власти не могут найти 300 работников, чтобы транспорт заработал на полную.

В оккупированном Мариуполе выпустили 30 "блогеров" для распространения кремлевской пропаганды - Сопротивление22 октября 2024, 14:45 • 36318 просмотров

«И это еще не все - готовятся улучшения. Местная оккупационная администрация повышает цены на проезд, обещая «лучшее качество». Но люди не верят, ведь изношенный автопарк и нехватка водителей цены не решат», - говорится в сообщении.

Террористы усиливают контроль над подростками на захваченных территориях - Сопротивление20 октября 2024, 00:57 • 21232 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война