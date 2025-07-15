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МХП стартувала із жнивами: технології допомогли вчасно вийти в поля

Київ • УНН

 • 980 перегляди

На агропідприємствах МХП розпочалася жнивна кампанія.

МХП стартувала із жнивами: технології допомогли вчасно вийти в поля

Попри весняні приморозки, вона стартувала за планом. Активна фаза, втім, почалася на 7–10 днів пізніше, ніж зазвичай, — це пов’язано з погодними умовами.

Весняні приморозки створили серйозні ризики, однак наш агрофон — а це система живлення, захисту, органічні добрива — допоміг культурам пережити стрес і розвиватися далі. Сьогодні ми маємо очікування на хороший результат

— зазначає Сергій Доброгорський, заступник головного виконавчого директора з агробізнесу МХП.

На полях компанії впроваджено 100% картографування посівів, що дозволяє агрономічній службі точніше аналізувати дані та швидше реагувати на зміни. МХП до жнивної кампанії залучила сучасні комбайни, які оснащені елементами точного землеробства та працюють із особливою увагою до пожнивних решток: рівномірне подрібнення й розподіл забезпечують кращу якість ґрунту для наступного сезону.

МХП системно інвестує в оновлення технічного парку — до кампанії залучено сучасні трактори та ґрунтообробну техніку, що дозволяє підвищувати ефективність технологічних процесів і скорочувати виробничі витрати.

У МХП прогнозують хорошу врожайність і вже готуються до наступних етапів агросезону.

Довідка

МХП — міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій. Має виробничі потужності в Україні та Південно-Східній Європі. Акції МХП представлені на Лондонській фондовій біржі. Об'єднує понад 36 тисяч працівників в Україні та за кордоном, входить в топ 20 кращих роботодавців України за версією Forbes.

МХП експортує продукцію в понад 70 країн світу. Земельний банк становить 360 000 гектарів у 12 областях України. Компанія є одним із найбільших платником податків у агросекторі, у 2024 році МХП визнана одним із найбільших інвесторів країни за версією видань Forbes та NV.

МХП — лідер з виробництва курятини у Європі та входить у ТОП-10 світових виробників курятини за даними рейтингу WattPoultry.

Компанія розвиває понад 15 брендів їжі та спільно з партнерами – кілька мереж, зокрема магазини "Мʼясомаркет" і заклади Döner Маркет.

Разом зі стратегічним партнером Благодійним фондом "МХП-Громаді" компанія підтримує українців, розвиває громади та зберігає українську культуру. Для індивідуального супроводу та комплексної підтримки військових, ветеранів та їхніх родин реалізує програму "‎МХП Поруч".

Засновник та CEO МХП — український бізнесмен Юрій Косюк.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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Косюк Юрій Анатолійович
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