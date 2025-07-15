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МХП начала жатву: технологии помогли вовремя выйти в поля

Киев • УНН

 • 474 просмотра

На агропредприятиях МХП началась уборочная кампания.

МХП начала жатву: технологии помогли вовремя выйти в поля

Несмотря на весенние заморозки, она стартовала по плану. Активная фаза, впрочем, началась на 7–10 дней позже обычного — это связано с погодными условиями.

Весенние заморозки создали серьезные риски, однако наш агрофон — а это система питания, защиты, органические удобрения — помог культурам пережить стресс и развиваться дальше. Сегодня мы ожидаем хороший результат

— отмечает Сергей Доброгорский, заместитель главного исполнительного директора по агробизнесу МХП.

На полях компании внедрено 100% картографирование посевов, что позволяет агрономической службе точнее анализировать данные и быстрее реагировать на изменения. МХП к уборочной кампании привлекла современные комбайны, оснащенные элементами точного земледелия и работающие с особым вниманием к пожнивным остаткам: равномерное измельчение и распределение обеспечивают лучшее качество почвы для следующего сезона.

МХП системно инвестирует в обновление технического парка — к кампании привлечены современные тракторы и почвообрабатывающая техника, что позволяет повышать эффективность технологических процессов и сокращать производственные затраты.

В МХП прогнозируют хорошую урожайность и уже готовятся к следующим этапам агросезона.

Справка

МХП — международная компания в сфере пищевых и агротехнологий. Имеет производственные мощности в Украине и Юго-Восточной Европе. Акции МХП представлены на Лондонской фондовой бирже. Объединяет более 36 тысяч сотрудников в Украине и за рубежом, входит в топ-20 лучших работодателей Украины по версии Forbes.

МХП экспортирует продукцию в более чем 70 стран мира. Земельный банк составляет 360 000 гектаров в 12 областях Украины. Компания является одним из крупнейших налогоплательщиков в агросекторе, в 2024 году МХП признана одним из крупнейших инвесторов страны по версии изданий Forbes и NV.

МХП — лидер по производству курятины в Европе и входит в ТОП-10 мировых производителей курятины по данным рейтинга WattPoultry.

Компания развивает более 15 брендов еды и совместно с партнерами – несколько сетей, в частности магазины "Мʼясомаркет" и заведения Döner Маркет.

Вместе со стратегическим партнером Благотворительным фондом "МХП-Громаді" компания поддерживает украинцев, развивает общины и сохраняет украинскую культуру. Для индивидуального сопровождения и комплексной поддержки военных, ветеранов и их семей реализует программу "МХП Поруч".

Основатель и CEO МХП — украинский бизнесмен Юрий Косюк.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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