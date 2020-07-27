МХП наростив продажі продукції у ЄС на 143%
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Агрохолдинг МХП Юрія Косюка у цьому році збільшив обсяг виробництва продукції з курятини та індички для Європейського ринку на 143%. Про це повідомляє пресслужба МХП, передає УНН.
Зокрема свої потужності збільшили підприємства МХП у Сербії та Хорватії. Продажі курятини та індички МХП європейського сегменту склали 49 959 т.
"Не зважаючи на пандемію COVID-19 у всьому світі, тимчасове призупинення діяльності HoReCa, компанія МХП нарощує показники продажів у Європі", - зазначили в компанії.
Нагадаємо, купівля компанії Perutnina Ptuj - одна з найбільших інвестицій МХП у минулому році.
Perutnina Ptuj є провідним виробником курятини і м'ясопереробки на Балканах, має виробничі активи в чотирьох балканських країнах: Словенії, Хорватії, Сербії, Боснії і Герцеговині; володіє дистриб'юторськими компаніями в Австрії, Македонії та Румунії і поставляє продукцію в 15 країн Європи.
Perutnina Ptuj є вертикально інтегрованою компанією на всіх етапах виробництва курятини - від виробництва кормів, інкубаційних яєць, розведення, забою до виробництва ковбасних виробів і подальшої переробки курятини.