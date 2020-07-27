МХП нарастил продажи продукции в ЕС на 143%
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. Агрохолдинг МХП Юрия Косюка в этом году увеличил объем производства продукции из курятины и индейки для Европейского рынка на 143%. Об этом сообщает пресс-служба МХП, передает УНН.
В частности свои мощности увеличили предприятия МХП в Сербии и Хорватии. Продажи курятины и индейки МХП европейского сегмента составили 49 959 т.
"Несмотря на пандемию COVID-19 во всем мире, временное приостановление деятельности HoReCa, компания МХП наращивает показатели продаж в Европе", - отметили в компании.
Напомним, покупка компании Perutnina Ptuj - одна из крупнейших инвестиций МХП в прошлом году.
Perutnina Ptuj является ведущим производителем курятины и мясопереработки на Балканах, имеет производственные активы в четырех балканских странах: Словении, Хорватии, Сербии, Боснии и Герцеговине; обладает дистрибьюторскими компаниями в Австрии, Македонии и Румынии и поставляет продукцию в 15 стран Европы.
Perutnina Ptuj является вертикально интегрированной компанией на всех этапах производства курятины - от производства кормов, инкубационных яиц, разведения, забоя до производства колбасных изделий и последующей переработки курятины.