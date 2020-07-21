У Косюка розповіли про найбільшу інвестицію 2019 року
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. Одна з найбільших інвестицій МХП у 2019 році - купівля Perutnina Ptuj. Що це за підприємство і як Україна посилює свої позиції в Європі - про це повідомив агрохолдинг МХП Юрія Косюка на своїй сторінці у Facebook.
"Perutnina Ptuj - одна з найважливіших спеціалізованих корпорацій по переробці м'яса у Південно-Східній Європі. Це компанія з 110-річною історією і відданими шанувальниками. А їх більше 2 млн щодня. Perutnina Ptuj працює у 22 країнах. Компанія має потужності у Хорватії, Сербії, Боснії і Герцеговині, Австрії, Македонії та Румунії. Головний офіс знаходиться у Словенії", - розповідають у МХП.
Perutnina Ptuj є великою сільськогосподарською компанією у Словенії, яка обробляє 4 тис. га полів і застосовує сучасні методи ведення сільського господарства, продовжили у МХП.
"Компанія вирощує корми у кожній країні, де має виробництво і приваблює місцеве населення до роботи або співпраці. На підприємствах Perutnina Ptuj працюють понад 3500 осіб. Perutnina Ptuj виробляє продукцію з м'яса птиці. Торгові марки: Perutnina Ptuj, POLI, Jata, Topiko, Pullus, Agronatur.
Poli - сосиски і ковбаси, які є одними з найулюбленіших і популярних у Південно-Східній Європі. Якщо Брітні Спірс опублікувала свою автобіографію у 18 років, то Poli в честь 40-річного ювілею відкрила музей! Ми пишаємося тим, що серед наших активів одне з провідних підприємств Південно-Східної Європи!", - йдеться у повідомленні МХП.
Нагадаємо, на боротьбу з коронавірусом компанія МХП виділила державі 84 млн грн.