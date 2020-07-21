У Косюка рассказали о самой крупной инвестиции 2019 года

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 101742 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 111022 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 115894 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 148690 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 115984 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 140452 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 103991 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102795 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105065 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102276 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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У Косюка рассказали о самой крупной инвестиции 2019 года

У Косюка рассказали о самой крупной инвестиции 2019 года

Киев  •  УНН

 • 9107 просмотра

КИЕВ. 21 июля. УНН. Одна из крупнейших инвестиций МХП в 2019 году - покупка Perutnina Ptuj. Что это за предприятие и как Украина усиливает свои позиции в Европе - об этом сообщил агрохолдинг МХП Юрия Косюка на своей странице в Facebook.

"Perutnina Ptuj - одна из важнейших специализированных корпораций по переработке мяса в Юго-Восточной Европе. Это компания с 110-летней историей и преданными поклонниками. А их больше 2 млн ежедневно. Perutnina Ptuj работает в 22 странах. Компания имеет мощности в Хорватии, Сербии, Боснии и Герцеговине, Австрии, Македонии и Румынии. Главный офис находится в Словении", - рассказывают в МХП.

Perutnina Ptuj является большой сельскохозяйственной компанией в Словении, которая обрабатывает 4 тыс. га полей и применяет современные методы ведения сельского хозяйства, продолжили в МХП.

"Компания выращивает корма в каждой стране, где имеет производство и привлекает местное население к работе или сотрудничеству. На предприятиях Perutnina Ptuj работают более 3500 человек. Perutnina Ptuj производит продукцию из мяса птицы. Торговые марки: Perutnina Ptuj, POLI, Jata, Topiko, Pullus, Agronatur.

Poli - сосиски и колбасы, которые являются одними из самых любимых и популярных в Юго-Восточной Европе. Если Бритни Спирс опубликовала свою автобиографию в 18 лет, то Poli в честь 40-летнего юбилея открыла музей! Мы гордимся тем, что среди наших активов есть одно из ведущих предприятий Юго-Восточной Европы!", - говорится в сообщении МХП.

Напомним, на борьбу с коронавирусом компания МХП выделила государству 84 млн грн.

Украинские Национальные Новости

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