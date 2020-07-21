У Косюка рассказали о самой крупной инвестиции 2019 года
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. Одна из крупнейших инвестиций МХП в 2019 году - покупка Perutnina Ptuj. Что это за предприятие и как Украина усиливает свои позиции в Европе - об этом сообщил агрохолдинг МХП Юрия Косюка на своей странице в Facebook.
"Perutnina Ptuj - одна из важнейших специализированных корпораций по переработке мяса в Юго-Восточной Европе. Это компания с 110-летней историей и преданными поклонниками. А их больше 2 млн ежедневно. Perutnina Ptuj работает в 22 странах. Компания имеет мощности в Хорватии, Сербии, Боснии и Герцеговине, Австрии, Македонии и Румынии. Главный офис находится в Словении", - рассказывают в МХП.
Perutnina Ptuj является большой сельскохозяйственной компанией в Словении, которая обрабатывает 4 тыс. га полей и применяет современные методы ведения сельского хозяйства, продолжили в МХП.
"Компания выращивает корма в каждой стране, где имеет производство и привлекает местное население к работе или сотрудничеству. На предприятиях Perutnina Ptuj работают более 3500 человек. Perutnina Ptuj производит продукцию из мяса птицы. Торговые марки: Perutnina Ptuj, POLI, Jata, Topiko, Pullus, Agronatur.
Poli - сосиски и колбасы, которые являются одними из самых любимых и популярных в Юго-Восточной Европе. Если Бритни Спирс опубликовала свою автобиографию в 18 лет, то Poli в честь 40-летнего юбилея открыла музей! Мы гордимся тем, что среди наших активов есть одно из ведущих предприятий Юго-Восточной Европы!", - говорится в сообщении МХП.
Напомним, на борьбу с коронавирусом компания МХП выделила государству 84 млн грн.