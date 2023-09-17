МКЧХ підтвердив, що викрадений міський голова Херсона Колихаєв знаходиться у російському полоні
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Міжнародний комітет Червоного Хреста надав статус полоненого меру Херсона, Ігорю Колихаєву, викраденого росіянами ще в червні минулого року. Про це заявив Суспільному син Колихаєва - Святослав, повідомляє УНН.
За словами сина Колихаєва, статус офіційно підтвердили 13 вересня 2023 року.
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"Я зв'язався з Червоним Хрестом і мені сказали, що російська сторона подала мого батька Ігоря Колихаєва до списку полонених і він знаходиться на території РФ. Де саме та про стан його здоров'я не зазначили. Також оновився його статус в особистому кабінеті координаційного штабу", — сказав син полоненого міського голови.
Нагадаємо
28 червня стало відомо, що мера тоді ще зайнятого окупантами Херсона Ігоря Колихаєва викрали.
Прессекретар міського голови Херсона тобі заявила, що викрадення Ігоря Колихаєва пов’язане з його проукраїнською позицією та відмовою співпрацювати з російською владою.