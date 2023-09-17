МККК подтвердил, что похищенный городской голова Херсона Колыхаев находится в российском плену
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Международный комитет Красного Креста предоставил статус пленного мэру Херсона, Игорю Колыхаеву, похищенного россиянами еще в июне прошлого года. Об этом заявил Суспильному сын Колыхаева - Святослав, сообщает УНН.
По словам сына Колыхаева, статус официально подтвердили 13 сентября 2023 года.
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"Я связался с Красным Крестом и мне сказали, что российская сторона подала моего отца Игоря Колыхаева в список пленных и он находится на территории рф. Где именно и о состоянии его здоровья не отметили. Также обновился его статус в личном кабинете координационного штаба", — сказал сын пленного городского головы.
Напомним
28 июня стало известно, что мэра тогда еще занятого оккупантами Херсона Игоря Колыхаева похитили.
Пресс-секретарь городского головы Херсона тебе заявила, что похищение Игоря Колыхаева связано с его проукраинской позицией и отказом сотрудничать с российскими властями.