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МККК подтвердил, что похищенный городской голова Херсона Колыхаев находится в российском плену

Киев • УНН

 • 224326 просмотра

КИЕВ. 17 сентября. УНН. Международный комитет Красного Креста предоставил статус пленного мэру Херсона, Игорю Колыхаеву, похищенного россиянами еще в июне прошлого года. Об этом заявил Суспильному сын Колыхаева - Святослав, сообщает УНН.

По словам сына Колыхаева, статус официально подтвердили 13 сентября 2023 года.

Цитата

"Я связался с Красным Крестом и мне сказали, что российская сторона подала моего отца Игоря Колыхаева в список пленных и он находится на территории рф. Где именно и о состоянии его здоровья не отметили. Также обновился его статус в личном кабинете координационного штаба", — сказал сын пленного городского головы.

Напомним

28 июня стало известно, что мэра тогда еще занятого оккупантами Херсона Игоря Колыхаева похитили.

Пресс-секретарь городского головы Херсона тебе заявила, что похищение Игоря Колыхаева связано с его проукраинской позицией и отказом сотрудничать с российскими властями.

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