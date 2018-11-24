Міжнародні спостерігачі повинні отримати доступ до Криму – президент Латвії

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Міжнародні спостерігачі повинні отримати доступ до окупованого Криму через переслідування кримських татар на півострові. Про це сьогодні сказав президент Латвії Раймондс Вейоніс на спільному брифінгу з Главою України Петром Порошенком у Маріїнському палаці у Києві, передає кореспондент УНН.