Митрополит Епіфаній зустрівся зі звільненими моряками
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Українські моряки, звільнені з російських в'язниць в рамках обміну полоненими, зустрілися з предстоятелем Православної церкви України Єпіфанієм. Про це повідомив митрополит Епіфаній у своєму Facebook, інформує УНН.
“Для мене за честь було зустрітися із вірними синами українського народу, подякувати за хоробрість та незламність, яку вони виявили далеко від рідної землі та близьких людей... Попереду у нас ще чимало випробувань на шляху до справедливого миру. В анексованому Криму, на окупованому Донбасі та у російських тюрмах продовжують перебувати у незаконному полоні ще багато громадян України. Ми також маємо повернути їх додому якомога швидше. І у цій боротьбі нашими натхненниками є ті, хто вже пройшов цю нелегку дорогу додому”, — йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо, український літак Ан-148 з утримуваними особами на борту прибув у столицю з РФ 7 вересня. Серед них були затримані у листопаді 2018 року 24 українськи моряки.