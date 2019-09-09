Митрополит Епифаний встретился с освобожденными моряками

“Для меня честь было встретиться с верными сынами украинского народа, поблагодарить за храбрость и несокрушимость, которую они обнаружили вдали от родной земли и близких людей... Впереди у нас еще немало испытаний на пути к справедливому миру. В аннексированном Крыму, на оккупированном Донбассе и в российских тюрьмах продолжают находиться в незаконном плену еще много граждан Украины. Мы также должны вернуть их домой как можно быстрее. И в этой борьбе нашими вдохновителями являются те, кто уже прошел этот нелегкий путь домой”, — говорится в сообщении.

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Напомним, украинский самолет Ан-148 с удерживаемыми лицами на борту прибыл в столицу с РФ 7 сентября. Среди них были задержаны в ноябре 2018 24 украинских моряков.