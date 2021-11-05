Митну службу тимчасово очолив колишній голова прикордонної розвідки

Цитата:

“Покласти тимчасово з 5 листопада 2021 року до призначення в установленому порядку голови Державної митної служби України виконання обов’язків голови Державної митної служби України на директора департаменту боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил зазначеної Служби Демченка Вячеслава Вадимовича”, - йдеться в тексті документа.

Додамо

Верховна Рада на засіданні в четвер, 4 листопада, призначила Павла Рябікіна на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості. До цього він з листопада 2020 року очолював Державну митну службу.

Окрім того, 3 листопада Президент Володимир Зеленський звільнив Вячеслава Демченка з посади начальника управління розвідки Адміністрації Державної прикордонної служби.