Митну службу тимчасово очолив колишній голова прикордонної розвідки
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Кабінет міністрів України призначив тимчасовим виконувачем обов’язків голови Державної митної служби України ексначальника управління розвідки адміністрації Державної прикордонної служби Вячеслава Демченка. Про це йдеться в розпорядженні Кабміну № 1403-р від 4 листопада, пише УНН.
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“Покласти тимчасово з 5 листопада 2021 року до призначення в установленому порядку голови Державної митної служби України виконання обов’язків голови Державної митної служби України на директора департаменту боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил зазначеної Служби Демченка Вячеслава Вадимовича”, - йдеться в тексті документа.
Додамо
Верховна Рада на засіданні в четвер, 4 листопада, призначила Павла Рябікіна на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості. До цього він з листопада 2020 року очолював Державну митну службу.
Окрім того, 3 листопада Президент Володимир Зеленський звільнив Вячеслава Демченка з посади начальника управління розвідки Адміністрації Державної прикордонної служби.