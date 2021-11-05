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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 41287 перегляди

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Митну службу тимчасово очолив колишній голова прикордонної розвідки

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. Кабінет міністрів України призначив тимчасовим виконувачем обов’язків голови Державної митної служби України ексначальника управління розвідки адміністрації Державної прикордонної служби Вячеслава Демченка. Про це йдеться в розпорядженні Кабміну № 1403-р від 4 листопада, пише УНН.

Митну службу тимчасово очолив колишній голова прикордонної розвідки

Цитата:

“Покласти тимчасово з 5 листопада 2021 року до призначення в установленому порядку голови Державної митної служби України виконання обов’язків голови Державної митної служби України на директора департаменту боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил зазначеної Служби Демченка Вячеслава Вадимовича”, - йдеться в тексті документа.

Додамо

Верховна Рада на засіданні в четвер, 4 листопада, призначила Павла Рябікіна на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості. До цього він з листопада 2020 року очолював Державну митну службу.

Окрім того, 3 листопада Президент Володимир Зеленський звільнив Вячеслава Демченка з посади начальника управління розвідки Адміністрації Державної прикордонної служби.

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