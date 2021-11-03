Кадрові ротації: Зеленський звільнив начальника управління розвідки Держприкордонслужби

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"Звільнити Демченка Вячеслава Вадимовича з посади начальника Управління розвідки Адміністрації Державної прикордонної служби України", - йдеться у документі.

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Не виключено, що це звільнення пов'язано з хвилею кадрових перестановок. За твердженнями ЗМІ, новим головним митником країни стане бригадний генерал В’ячеслав Демченко.

Демченко змінить на посади теперішнього голову митниці Павла Рябікіна, який в свою чергу займе посаду міністра в Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості України.

Як повідомляв УНН, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль вніс подання до Верховної Ради про призначення Ірини Верещук на посаду віцепрем’єр-міністра України, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, Юлію Свириденко на посаду першого віцепрем’єр-міністра, міністра економіки України та Павла Рябікіна на посаду Міністра з питань стратегічних галузей промисловості.