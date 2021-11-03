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Кадровые ротации: Зеленский уволил начальника управления разведки Госпогранслужбы

Киев • УНН

 • 22660 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский уволил Вячеслава Демченко с должности начальника управления разведки Администрации Государственной пограничной службы Украины, подписав соответствующий указ, передает УНН.

Кадровые ротации: Зеленский уволил начальника управления разведки Госпогранслужбы

Цитата

"Уволить Демченко Вячеслава Вадимовича с должности начальника управления разведки Администрации Государственной пограничной службы Украины", - говорится в документе.

Добавим

Не исключено, что это увольнение связано с волной кадровых перестановок. По утверждениям СМИ, новым главным таможенником страны станет бригадный генерал Вячеслав Демченко.

Демченко сменит на должности нынешнего главу таможни Павла Рябикина, который в свою очередь займет пост министра в Министерстве по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Как сообщал УНН, Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль внес в Верховную Раду представление о назначении Ирины Верещук на должность вице-премьер-министра Украины, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, Юлию Свириденко на должность первого вице-премьер-министра, министра экономики Украины и Павла Рябикина на должность Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

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