Таможенную службу временно возглавил бывший глава пограничной разведки

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“Возложить временно с 5 ноября 2021 года до назначения в установленном порядке председателя Государственной таможенной службы Украины, исполнение обязанностей председателя Государственной таможенной службы Украины на директора департамента борьбы с контрабандой и нарушениями таможенных правил указанной Службы Демченко Вячеслава Вадимовича”, - говорится в тексте документа.

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Верховная Рада на заседании в четверг, 4 ноября, назначила Павла Рябикина на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности. До этого он с ноября 2020 года возглавлял Государственную таможенную службу.

Кроме того, 3 ноября Президент Владимир Зеленский уволил Вячеслава Демченко с должности начальника управления разведки Администрации Государственной пограничной службы.