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Міськрада Харкова витратила 200 тисяч на стратегію міста, якої немає

Міськрада Харкова витратила 200 тисяч на стратегію міста, якої немає

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 вересня. УНН. Харків живе без ухваленої стратегії розвитку міста, на яку в міськраді витратили 200 тисяч гривень. Про це заявили у Харківському антикорупційному центрі, передає УНН.

“Чиновники нашого міста полюбляють говорити, що вони планують розвиток Харкова на 5-10-20 років. Насправді, ні.

Десятки круглих столів, десятки засідань робочої групи щодо розробки стратегії розвитку міста Харкова на 2020 — 2030 роки з назвою „Харків: ідеї для міста — місто для людей“.

Зараз вже вересень 2021 року. Стратегія розвитку міста Харкова на 2020 — 2030 роки не ухвалена Харківською міською радою до сих пір”, — йдеться у повідомленні ХАЦ.

Стратегія розвитку міста — комплексний документ, де мають бути цілі та завдання розвитку міста. Наявність подібного документу є обов’язковим для отримання державного фінансування по різним програмам. Але можливі два підходи: коли такий документ є “для галочки”, або коли його реально використовує місто, вказують у ХАЦ.

“На сьогоднішній день, такого документу у Харкова взагалі немає”, — резюмували антикорупціонери.

До слова

Наприкінці серпня у Харківській міськраді проведено обшуки. Чиновників Ігора Терехова підозрюють у привласненні коштів містян. Як повідомили правоохоронці, чиновники завищували ціни на прибиранні житлових будинків.

Мова про КП “Жилкомсервіс”, яке ще у 2016 році Ігор Терехов уповноважив обслуговувати будинки, де не створено ОСББ.

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