Міськрада Харкова витратила 200 тисяч на стратегію міста, якої немає
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Харків живе без ухваленої стратегії розвитку міста, на яку в міськраді витратили 200 тисяч гривень. Про це заявили у Харківському антикорупційному центрі, передає УНН.
“Чиновники нашого міста полюбляють говорити, що вони планують розвиток Харкова на
Десятки круглих столів, десятки засідань робочої групи щодо розробки стратегії розвитку міста Харкова на 2020 — 2030 роки з назвою „Харків: ідеї для міста — місто для людей“.
Зараз вже вересень 2021 року. Стратегія розвитку міста Харкова на 2020 — 2030 роки не ухвалена Харківською міською радою до сих пір”, — йдеться у повідомленні ХАЦ.
Стратегія розвитку міста — комплексний документ, де мають бути цілі та завдання розвитку міста. Наявність подібного документу є обов’язковим для отримання державного фінансування по різним програмам. Але можливі два підходи: коли такий документ є “для галочки”, або коли його реально використовує місто, вказують у ХАЦ.
“На сьогоднішній день, такого документу у Харкова взагалі немає”, — резюмували антикорупціонери.
До слова
Наприкінці серпня у Харківській міськраді проведено обшуки. Чиновників Ігора Терехова підозрюють у привласненні коштів містян. Як повідомили правоохоронці, чиновники завищували ціни на прибиранні житлових будинків.
Мова про КП “Жилкомсервіс”, яке ще у 2016 році Ігор Терехов уповноважив обслуговувати будинки, де не створено ОСББ.