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Місія МВФ сьогодні розпочинає роботу в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 грудня. УНН. Місія Міжнародного валютного фонду сьогодні, 21 грудня, розпочинає роботу в Україні. Про це на брифінгу сказала перший заступник голови Національного банку Катерина Рожкова, передає кореспондент УНН.

Місія МВФ сьогодні розпочинає роботу в Україні

“Якщо говорити про якісь додаткові заходи, то на сьогоднішній день з боку Нацбанку виконані всі передумови для того, щоб місія почала своє рев'ю (перегляд програми з Україною - ред.). Ви знаєте, що традиційним для такого часу місії структурним маяком є затвердження Державного бюджету, і він також був затверджений. Тому, у принципі, з точки зору важливих і принципових речей – вони зроблені, і місія розпочинає роботу сьогодні”, - сказала Рожкова.

Вона зауважила, що НБУ виконав всі структурні маяки МВФ для продовження співпраці та отримання наступного траншу.

“У нас одним з основних маяків була розробка оновленого, або зміненого закону про банки і банківську діяльність. На сьогодні цей законопроект вже зареєстрований у Верховній Раді”, - зазначила представник НБУ.

З її слів, другий серйозний момент – це затвердження планів державних банків по роботі з проблемними активами, Нацбанк також це зробив.

“Третій момент – нам треба було затвердити на Раді фінансової стабільності план відновлення платоспроможності Фонду гарантування фізичних осіб – це також було зроблено”, - додала Рожкова.

Нагадаємо, раніше Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна очікує отримання чергового траншу від Міжнародного валютного фонду за програмою Stand-by вже на початку 2021 року.

Як повідомляв УНН, Рада директорів Міжнародного валютного фонду у червні ухвалила надання Україні 5 млрд доларів на 18 місяців в межах угоди Stand-by. Перший транш за новою програмою обсягом 2,1 млрд дол. Україна отримала вже 12 червня. Україна сподівалася, що до кінця року місія МВФ таки проведе роботу у Києві, щоб дати оцінку підстав для виділення ще одного траншу.

Утім, у вересні у Фонді заявили, що продовження програми фінансової підтримки України від МВФ залежить, зокрема, від незалежності антикорупційних органів. Після цього КСУ ухвалив ще й рішення щодо скасування покарання за брехню в деклараціях, що вплинуло на е-декларування. Західні партнери очікували від України врегулювання ситуації. Наразі частина необхідних для цього законопроектів ухвалена.

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