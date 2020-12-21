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Миссия МВФ сегодня начинает работу в Украине

Киев • УНН

 • 20319 просмотра

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Миссия Международного валютного фонда сегодня, 21 декабря, начинает работу в Украине. Об этом на брифинге сказала первый заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова, передает корреспондент УНН.

Миссия МВФ сегодня начинает работу в Украине

"Если говорить о каких-то дополнительных мерах, то на сегодняшний день со стороны Нацбанка выполнены все предпосылки для того, чтобы миссия начала свое ревью (пересмотр программы с Украиной - ред.). Вы знаете, что традиционным для этого времени миссии структурным маяком является утверждение Государственного бюджета, и он также был утвержден. Поэтому, в принципе, с точки зрения важных и принципиальных вещей - они сделаны, и миссия начинает работу сегодня", - сказала Рожкова.

Она отметила, что НБУ выполнил все структурные маяки МВФ для продолжения сотрудничества и получения следующего транша.

"У нас одним из основных маяков была разработка обновленного или измененного закона о банках и банковской деятельности. На сегодня этот законопроект уже зарегистрирован в Верховной Раде", - отметила представитель НБУ.

По ее словам, второй серьезный момент - это утверждение планов государственных банков по работе с проблемными активами, Нацбанк также это сделал.

"Третий момент - нам надо было утвердить на Совете финансовой стабильности план восстановления платежеспособности Фонда гарантирования физических лиц - это также было сделано", - добавила Рожкова.

Напомним, ранее Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина ожидает получения очередного транша от Международного валютного фонда по программе Stand-by уже в начале 2021 года.

Как сообщал УНН, Совет директоров Международного валютного фонда в июне одобрил предоставление Украине 5 млрд долларов на 18 месяцев в рамках соглашения Stand-by. Первый транш по новой программе в размере 2,1 млрд долл. Украина получила уже 12 июня. Украина надеялась, что до конца года миссия МВФ таки проведет работу в Киеве, чтобы дать оценку оснований для выделения очередного транша.

Впрочем, в сентябре в Фонде заявили, что продолжение программы финансовой поддержки Украины от МВФ зависит, в частности, от независимости антикоррупционных органов. После этого КСУ принял решение об отмене наказания за ложь в декларациях, что повлияло на э-декларирование. Западные партнеры ожидали от Украины урегулирования ситуации. На данный момент часть необходимых для этого законопроектов приняты.

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