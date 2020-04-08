Мін'юст підтримує лише часткову амністію ув'язнених під час епідемії COVID-19

ukru
14:22 • 24074 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

12:11 • 104771 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
11:44 • 110978 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 120809 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 136243 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 132347 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 175035 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 142758 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 148765 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 149007 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
 м/с
39 %
758 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

20 березня, 06:15 • 120323 перегляди
Над Україною за ніч збили 75 зі 171 ворожого дрона, 63 - не досягли цілей

Над Україною за ніч збили 75 зі 171 ворожого дрона, 63 - не досягли цілей

20 березня, 06:39 • 78981 перегляди
Ізраїль відновив наземну операцію в Газі для створення буферної зони

Ізраїль відновив наземну операцію в Газі для створення буферної зони

20 березня, 07:52 • 64645 перегляди
В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

11:59 • 63057 перегляди
Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

15:29 • 61817 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

12:11 • 104752 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

11:44 • 110966 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 120798 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 136233 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 132339 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

15:29 • 10125 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

12:56 • 23536 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

11:47 • 59231 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 109729 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 110000 перегляди
Актуальне
Мін'юст підтримує лише часткову амністію ув'язнених під час епідемії COVID-19

Мін'юст підтримує лише часткову амністію ув'язнених під час епідемії COVID-19

Київ • УНН

 • 16783 перегляди

КИЇВ. 8 квітня. УНН. У Міністерстві юстиції України підтримують звільнення ув'язнених під час епідемії коронавірусу, проте, не масове, а в обмеженій кількості. Відповідний законопроект пропонують підтримати парламенту. Про це у Facebook написав очільник міністерства Денис Малюська, передає УНН.

"Окремі країни дійсно пішли шляхом звільнення великої кількості ув'язнених під час епідемії. З різних мотивів. Хтось не зміг їх утримати у місцях позбавлення волі, хтось вважав, що це зменшить кількість заражень вірусом. Позиція Мін'юсту - ми підтримуємо ідею вивільнення засуджених, однак не масового, а у обмеженій і обгрунтованій кількості. Мова має йти лише про тих, хто не становить небезпеку для суспільства", - написав Малюська.

Міністр пояснює це тим, що наразі країна перебуває на карантині, люди переважно сидять по своїх домівках і живуть за рахунок заощаджень. Вкрай мало засуджених, які можуть вийти на волю, і після цього зможуть жити у своїй квартирі/будинку за рахунок якихось заощаджень.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Британія звільнить 4 тис. ув'язнених, щоб стримати поширення коронавірусу.

"Імовірніше за все, що цей крок, не тільки не зменшить кількість хворих, але збільшить їх, а також істотно погіршить криміногенну ситуацію. Єдине, чого досягне масове звільнення засуджених у такій ситуації - це зменшить головний біль Мін'юсту по утриманню засуджених у безпеці", - написав Малюська.

За його словами, Мін'юст підтримує законопроект про амністію, який вивільнить близько 900 засуджених та дозволить істотно зменшити кількість нових людей, які направляються у СІЗО або установи відбування покарань.

"Дуже просимо колег з парламенту розглянути такі ініціативи у першочерговому порядку. Але ми не ініціюємо та не підтримуємо масових заходів по звільненню десятків тисяч засуджених. Такі процеси повинні відбуватися лише поступово, підготовлено та контрольовано - без створення небезпеки для суспільства", - підсумував міністр.

Нагадаємо, Міністерство юстиції України виконало вимоги та створило належні умови для неповнолітніх матерів, які відбувають покарання із дітьми віком до 3-х років.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаЗдоров'я

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$236.43
Brent
$71.79
Bitcoin
$86,122.80
S&P 500
$5,701.35
Газ TTF
$43.35
Золото
$3,048.50
Ethereum
$2,003.73