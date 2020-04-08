Мін'юст підтримує лише часткову амністію ув'язнених під час епідемії COVID-19

"Окремі країни дійсно пішли шляхом звільнення великої кількості ув'язнених під час епідемії. З різних мотивів. Хтось не зміг їх утримати у місцях позбавлення волі, хтось вважав, що це зменшить кількість заражень вірусом. Позиція Мін'юсту - ми підтримуємо ідею вивільнення засуджених, однак не масового, а у обмеженій і обгрунтованій кількості. Мова має йти лише про тих, хто не становить небезпеку для суспільства", - написав Малюська.

Міністр пояснює це тим, що наразі країна перебуває на карантині, люди переважно сидять по своїх домівках і живуть за рахунок заощаджень. Вкрай мало засуджених, які можуть вийти на волю, і після цього зможуть жити у своїй квартирі/будинку за рахунок якихось заощаджень.

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"Імовірніше за все, що цей крок, не тільки не зменшить кількість хворих, але збільшить їх, а також істотно погіршить криміногенну ситуацію. Єдине, чого досягне масове звільнення засуджених у такій ситуації - це зменшить головний біль Мін'юсту по утриманню засуджених у безпеці", - написав Малюська.

За його словами, Мін'юст підтримує законопроект про амністію, який вивільнить близько 900 засуджених та дозволить істотно зменшити кількість нових людей, які направляються у СІЗО або установи відбування покарань.

"Дуже просимо колег з парламенту розглянути такі ініціативи у першочерговому порядку. Але ми не ініціюємо та не підтримуємо масових заходів по звільненню десятків тисяч засуджених. Такі процеси повинні відбуватися лише поступово, підготовлено та контрольовано - без створення небезпеки для суспільства", - підсумував міністр.

Нагадаємо, Міністерство юстиції України виконало вимоги та створило належні умови для неповнолітніх матерів, які відбувають покарання із дітьми віком до 3-х років.