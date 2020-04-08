Минюст поддерживает только частичную амнистию заключенных во время эпидемии COVID-19

"Отдельные страны действительно пошли на освобождение большого количества заключенных во время эпидемии. По разным мотивам. Кто-то не смог их удержать в местах лишения свободы, кто-то считал, что это уменьшит количество заражений вирусом. Позиция Минюста - мы поддерживаем идею освобождения осужденных, однако не массового, а в ограниченном и обоснованной количестве. Речь должна идти только о тех, кто не представляет опасности для общества", - написал Малюська.

Министр объясняет это тем, что сейчас страна находится на карантине, люди преимущественно сидят по домам и живут за счет сбережений. Крайне мало осужденных, которые могут выйти на свободу, и после этого смогут жить в своей квартире/доме за счет каких-либо сбережений.

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"Вероятнее всего, что этот шаг не только не уменьшит количество больных, но увеличит их, а также существенно ухудшит криминогенную ситуацию. Единственное, чего достигнет массовое освобождение осужденных в такой ситуации - это уменьшит головную боль Минюста по содержанию осужденных в безопасности", - написал Малюська.

По его словам, Минюст поддерживает законопроект об амнистии, который высвободит около 900 осужденных и позволит существенно уменьшить количество новых людей, которые направляются в СИЗО или учреждения отбывания наказаний.

"Очень просим коллег по парламенту рассмотреть такие инициативы в первоочередном порядке. Но мы не инициируем и не поддерживаем массовых мероприятий по освобождению десятков тысяч осужденных. Такие процессы должны происходить только постепенно, подготовлено и контролируемо - без создания опасности для общества", - подытожил министр.

Напомним, Министерство юстиции Украины выполнило требования и создало необходимые условия для несовершеннолетних матерей, отбывающих наказание с детьми в возрасте до 3-х лет.