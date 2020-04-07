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Мін’юст створив належні умови для неповнолітніх засуджених матерів з дітьми

Мін’юст створив належні умови для неповнолітніх засуджених матерів з дітьми

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 квітня. УНН. Міністерства юстиції України виконало вимоги та створив належні умови для неповнолітніх матерів, які відбувають покарання із дітьми віком до 3-х років. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"Офіс Генерального прокурора оскаржив протиправну бездіяльність Міністерства юстиції України, яке не створювало будинків дитини в установах виконання покарань для засуджених неповнолітніх жінок. Після звернення прокуратури до суду Мін’юст виконав вимоги Кримінально-виконавчого кодексу і облаштував такий сектор для тримання неповнолітніх матерів", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що прокуратура обґрунтувала позов тим, що відсутність спеціальних установ для відбуття покарання засуджених неповнолітніх, які мають при собі дітей віком до 3-х років, порушує їх права на належні матеріально-побутові умови. А це, в свою чергу, впливає на збереження соціальних функцій цих жінок, своєчасність їх виправлення і соціальної адаптації, забезпечення батьківських прав, а також прав дитини, зведення до мінімуму можливих негативних наслідків після звільнення.

"Міністерство юстиції в лютому 2020 року створило при Кам’янській виправній колонії спеціальний сектор для тримання неповнолітніх жінок із дітьми віком до 3-х років, розрахований на 6 осіб", - зазначається в повідомленні.

Таким чином відповідач виконав вимоги прокурора у добровільному порядку і порушення закону усунуті.

"Окружний адміністративний суд міста Києва виніс ухвалу про закриття провадження у справі, процес в якій тривав з лютого 2019 року", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, станом на 22 жовтня 2019 року в українських тюрмах перебуває 19 жінок-довічниць.

Українські Національні Новини

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