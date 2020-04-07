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Минюст создал надлежащие условия для несовершеннолетних осужденных матерей с детьми

Минюст создал надлежащие условия для несовершеннолетних осужденных матерей с детьми

Киев  •  УНН

 • 13382 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Министерство юстиции Украины выполнило требования и создало необходимые условия для несовершеннолетних матерей, отбывающих наказание с детьми в возрасте до 3-х лет. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

"Офис Генерального прокурора обжаловал противоправную бездеятельность Министерства юстиции Украины, которое не создавало домов ребенка в учреждениях исполнения наказаний для осужденных женщин. После обращения прокуратуры в суд Минюст выполнил требования Уголовно-исполнительного кодекса и устроил такой сектор для содержания несовершеннолетних матерей", - говорится в сообщении.

Сообщается, что прокуратура обосновала иск тем, что отсутствие специальных учреждений для отбывания наказания осужденных, которые имеют при себе детей в возрасте до 3-х лет, нарушает их права на надлежащие материально-бытовые условия. А это, в свою очередь, влияет на сохранение социальных функций этих женщин, своевременность их исправления и социальной адаптации, обеспечение родительских прав, а также прав ребенка, сведение к минимуму возможных негативных последствий после освобождения.

"Министерство юстиции в феврале 2020 года создало при Каменской исправительной колонии специальный сектор для содержания несовершеннолетних женщин с детьми в возрасте до 3-х лет, рассчитанный на 6 человек", - отмечается в сообщении.

Таким образом ответчик выполнил требования прокурора в добровольном порядке и нарушения закона устранены.

"Окружной административный суд города Киева вынес постановление о закрытии производства по делу, процесс в котором длился с февраля 2019 года", - говорится в сообщении.

Напомним, по состоянию на 22 октября 2019 года в украинских тюрьмах находится 19 женщин, осужденных пожизненно.

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