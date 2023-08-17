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Мін'юст хоче застосувати санкцію до міноборони білорусі

Мін'юст хоче застосувати санкцію до міноборони білорусі

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. Міністерство юстиції подало позов до Вищого антикорупційного суду про застосування санкції до міністерства оборони республіки білорусь, повідомила у четвер пресслужба міністерства, пише УНН.

Деталі

"16 серпня 2023 року Міністерством юстиції України подано до Вищого антикорупційного суду позов про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції» до Міністерства оборони республіки білорусь, за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог: ПАТ «Мотор Січ»", - ідеться у повідомленні міністерства у Facebook.

Цей пункт закону передбачає "стягнення в дохід держави активів, що належать фізичній або юридичній особі, а також активів, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними".

"Предметом стягнення в дохід держави є авіаційний двигун АІ-25ТЛ № 7082521100115 та повітряний стартер СВ-25ТЛ № 921032", - зазначиили у Мін'юсті.

"Міністерство оборони республіки білорусь, будучи центральним органом державної влади в сфері національної безпеки, діючи в інтересах військовополітичного керівництва російської федерації, сприяло взяттю участі в організації підготовки збройної агресії проти України, організації безпосередньої збройної агресії проти України, надає державі-агресору у користування території, цивільну та військову інфраструктуру, а також вчиняють дії направлені на постачання/надання, зберігання зброї, боєприпасів, вибухових речовин, військової чи спеціальної техніки, інших засобів та знарядь необхідних для здійснення збройної агресії проти України", - вказали у Мін'юсті України.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Мін'юст виявив близько 250 осіб в Україні, які володіють російськими активами

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