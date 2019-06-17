Мінування на станції метро "Печерська" не підтвердилося
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Станцію метро "Печерська", яку напередодні зачиняли для перевірки на вибухівку, відчинили. Вибухонебезпечних предметів не знайшли. Про це повідомляє УНН, посилаючись на прес-службу КП "Київський метрополітен".
"Станцію "Печерська" відчинено на вхід та вихід. Перевірку закінчено. Вибухонебезпечних предметів не виявлено", - проінформували у підземці.
Нагадаємо, станцію метро "Печерська" зачинили на вхід та вихід для перевірки на вибухівку.
Раніше сьогодні станцію київського метро "Олімпійська" зачиняли на вхід та вихід через анонімний дзвінок про мінування. Після перевірки виявилося, що повідомлення по замінування хибне.