Минирование на станции метро "Печерская" не подтвердилось
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. Станцию метро "Печерская", которую накануне закрывали для проверки на взрывчатку, открыли. Взрывоопасных предметов не нашли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КП "Киевский метрополитен".
"Станция "Печерская" открыта на вход и выход. Проверка закончена. Взрывоопасные предметы не обнаружены", - проинформировали в подземке.
Напомним, станцию метро "Печерская" закрыли на вход и выход для проверки на взрывчатку.
Ранее сегодня станцию киевского метро "Олимпийская" закрывали на вход и выход из-за анонимного звонка о минировании. После проверки оказалось, что сообщение по заминировании ложное.