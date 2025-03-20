"Мінуси" відступатимуть: в Україні завтра очікується до 14° тепла

Завтра, 21 березня, в день температура в Україні коливатиметься від +10 до +14 градусів, у східних областях та Криму буде трохи прохолодніше — +8+11 градусів. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко, передає УНН.

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Антициклон, сухе повітря, багато сонця, "мінуси" відступатимуть. тепло прибуватиме, пташки галасуватимуть, бруньки набухатимуть далі, квіточки пробиватимуться, привабливі акції на вітамін Д, вдома важко всидіти - пише Діденко.

Як зазначає синоптик, 21 березня максимальна температура в Україні досягне +10+14 градусів, а в східних областях і Криму буде трохи свіжіше — +8+11 градусів. Опадів не передбачається, день обіцяє бути сухим і сонячним.

"У Києві завтра також очікується комфортна погода, без опадів, сонячно, максимальна температура повітря досягне +12 градусів", - зазначила Діденко.

Крім того, експертка додала, що похолодання, яке вона прогнозувала на понеділок дещо зсунеться. Зокрема, на вихідних очікується дощ та похолодання у північних областях України, включно з Києвом, до +4+9 градусів.

В Україні 20 березня потеплішає до +12, опадів не очікується