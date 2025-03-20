"Минусы" будут отступать: в Украине завтра ожидается до 14° тепла
Киев • УНН
21 марта в Украине ожидается теплая и солнечная погода. Температура воздуха прогреется до +14 градусов, в восточных областях и Крыму будет немного прохладнее — +8+11 градусов.
Завтра, 21 марта, в день температура в Украине будет колебаться от +10 до +14 градусов, в восточных областях и Крыму будет немного прохладнее — +8+11 градусов. Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко, передает УНН.
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Как отмечает синоптик, 21 марта максимальная температура в Украине достигнет +10+14 градусов, а в восточных областях и Крыму будет немного свежее — +8+11 градусов. Осадков не предвидится, день обещает быть сухим и солнечным.
"В Киеве завтра также ожидается комфортная погода, без осадков, солнечно, максимальная температура воздуха достигнет +12 градусов", - отметила Диденко.
Кроме того, эксперт добавила, что похолодание, которое она прогнозировала на понедельник, несколько сдвинется. В частности, на выходных ожидается дождь и похолодание в северных областях Украины, включая Киев, до +4+9 градусов.
В Украине 20 марта потеплеет до +12, осадков не ожидается20.03.25, 06:17 • 14373 просмотра