"Минусы" будут отступать: в Украине завтра ожидается до 14° тепла

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
18:51 • 16134 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

18:32 • 29559 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 65160 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 214340 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 122908 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 392114 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 310987 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 213812 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244269 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255137 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+11°
1м/с
49%
Популярные новости

Прекращение огня было нарушено несколько раз - Рубио

4 апреля, 13:26 • 23115 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 45741 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 132230 просмотра

Российская армия атаковала Кривой Рог: что известно

15:59 • 15140 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 14455 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 132276 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 214340 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 392114 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 254477 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 310987 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Андрей Ермак

Реджеп Тайип Эрдоган

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

19:44 • 3272 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 14482 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 45777 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72160 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57245 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Instagram

ТикТок

Facebook

Туполев Ту-22М

"Минусы" будут отступать: в Украине завтра ожидается до 14° тепла

Киев • УНН

 • 14501 просмотра

21 марта в Украине ожидается теплая и солнечная погода. Температура воздуха прогреется до +14 градусов, в восточных областях и Крыму будет немного прохладнее — +8+11 градусов.

"Минусы" будут отступать: в Украине завтра ожидается до 14° тепла

Завтра, 21 марта, в день температура в Украине будет колебаться от +10 до +14 градусов, в восточных областях и Крыму будет немного прохладнее — +8+11 градусов. Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко, передает УНН.

Детали 

Антициклон, сухой воздух, много солнца, "минусы" будут отступать. Тепло будет прибывать, птицы будут шуметь, почки будут набухать дальше, цветочки будут пробиваться, привлекательные акции на витамин Д, дома тяжело усидеть

- пишет Диденко.

Как отмечает синоптик, 21 марта максимальная температура в Украине достигнет +10+14 градусов, а в восточных областях и Крыму будет немного свежее — +8+11 градусов. Осадков не предвидится, день обещает быть сухим и солнечным.

"В Киеве завтра также ожидается комфортная погода, без осадков, солнечно, максимальная температура воздуха достигнет +12 градусов", - отметила Диденко.

Кроме того, эксперт добавила, что похолодание, которое она прогнозировала на понедельник, несколько сдвинется. В частности, на выходных ожидается дождь и похолодание в северных областях Украины, включая Киев, до +4+9 градусов.

В Украине 20 марта потеплеет до +12, осадков не ожидается20.03.25, 06:17 • 14373 просмотра

Алина Волянская

Алина Волянская

ОбществоКиев
Украина
Киев
Brent
$66.30
Bitcoin
$84,091.70
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,818.91