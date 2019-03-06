Минулого року поліція зареєструвала 7 скарг на незаконне тримання в СІЗО

За даними звіту про стан дотримання прав людини в діяльності органів Нацполіції, протягом 2018 року було зареєстровано 7 звернень щодо незаконного утримання в ізоляторах тимчасового тримання. За результатами службових розслідувань і перевірок, 6 фактів свого підтвердження не знайшли, по 1 факту було розпочато досудове розслідування.



Також, за даними поліції, минулого року у Полтавській області правоохоронці зафіксували 1 звернення щодо катування з боку працівників конвойного підрозділу відносно підсудних, які конвоювались на судові засідання. За цим зверненням провели службове розслідування, однак службові особи до відповідальності за ним не притягались, оскільки порушення прав людини мало місце з причин, що не залежали від працівників поліції.



У 2017 році зареєстрували три таких фактів. За ними також провели службові розслідування, в результаті яких 2 факти свого підтвердження не знайшли.



Нагадаємо, співробітники прокуратури в ході перевірки виявили численні порушення прав в’язнів на нормальне медико-санітарне забезпечення.