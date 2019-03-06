В прошлом году полиция зарегистрировала 7 жалоб на незаконное содержание в СИЗО

По данным отчета о состоянии соблюдения прав человека в деятельности органов Нацполиции, в течение 2018 года было зарегистрировано 7 обращений относительно незаконного содержания в изоляторах временного содержания. По результатам служебных расследований и проверок, 6 фактов своего подтверждения не нашли, по 1 факту было начато досудебное расследование.



Также, по данным полиции, в прошлом году в Полтавской области правоохранители зафиксировали 1 обращение по пытке со стороны работников конвойного подразделения относительно подсудимых, которые конвоировались на судебные заседания. По этим обращениям провели служебное расследование, однако должностные лица к ответственности по нему не привлекались, поскольку нарушения прав человека имело место по причинам, не зависящим от работников полиции.



В 2017 году зарегистрировали три таких факта. По ним также провели служебное расследование, в результате которых 2 факта своего подтверждения не нашли.



Напомним, сотрудники прокуратуры в ходе проверки выявили многочисленные нарушения прав заключенных на нормальное медико-санитарное обеспечение.