Минулого навчального року інклюзивна освіта діяла майже у 4 тис. школах

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КИЇВ. 8 вересня. УНН. У 2018-2019 навчальному році, за статистичними даними, інклюзивне навчання проводилося у 3790 закладах загальної середньої освіти. Про це УНН повідомили у Міністерстві освіти і науки України.

"У 2018/2019 навчальному році, за статистичними даними, у 3790 закладах загальної середньої освіти функціонували 8417 інклюзивних класів із контингентом 11866 учнів з особливими освітніми потребами", - повідомили у МОН.

Зокрема, у 152 закладах середньої освіти діяли 577 спеціальних класів. У них здобували освіту 6230 учнів з особливими потребами.

Найбільше учнів з особливими освітніми потребами навчалися в таких областях:

  • Київська область – 983 учні;
  • Дніпропетровська область – 805 учнів;
  • Запорізька область – 703 учні;
  • м.Київ – 759 учнів.

"Найменша кількість учнів в інклюзивних класах навчалися в Миколаївській області – 150 учнів, Луганській – 153 учні, Черкаській – 213 учнів", - повідомили в міністерстві.

Нагадаємо, згідно зі змінами у постанові уряду, тривалість навчання для школярів з особливими освітніми потребами можна буде подовжити на два роки.

Додамо, що у жовтня 2018 року набрав чинності закон про інклюзивну освіту. За законом, для кожного учня з особливими освітніми потребами складається індивідуальна програма розвитку. 

Також закон передбачає створення посади асистента вчителя в інклюзивному класі, який забезпечує "особистісно орієнтоване спрямування освітнього процесу для дітей з особливими освітніми потребами".

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