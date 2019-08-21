Тривалість навчання для школярів з особливими потребами можна буде подовжити на два роки
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Згідно зі змінами у постанові уряду тривалість навчання для школярів з особливими освітніми потребами можна буде подовжити на два роки. Про це передає УНН із посиланням на Урядовий портал.
“Відтепер школярам з особливими освітніми потребами може бути подовжено тривалість навчання на 2 роки. Це передбачено змінами до постанови Кабінету Міністрів, які ухвалили сьогодні”, — йдеться в повідомленні.
Мова йде про учнів інклюзивних класів початкової та базової школи.
На кожному з цих рівнів навчання може бути подовжено на 1 рік. Питання подовження навчання вирішуватиме команда психолого-педагогічного супроводу, відповідно до індивідуальної освітньої траєкторії, погодивши це з батьками або законними представниками дитини.
Нагадаємо, уже з вересня батьки школярів зможуть скористатися всіма видами індивідуальної форми навчання — сімейною (домашньою) освітою, екстернатом або педагогічним патронажем.