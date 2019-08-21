Продолжительность обучения для школьников с особыми потребностями можно будет продлить на два года
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Согласно изменениям в постановления правительства продолжительность обучения для школьников с особыми образовательными потребностями можно будет продлить на два года. Об этом передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.
“Отныне школьникам с особыми образовательными потребностями может быть продлена продолжительность обучения на 2 года. Это предусмотрено изменениями в постановление Кабинета Министров, которые приняли сегодня”, — говорится в сообщении.
Речь идет об учениках инклюзивных классов начальной и базовой школы.
На каждом из этих уровней обучения может быть продленно на 1 год. Вопрос продолжения учебы будет решать команда психолого-педагогического сопровождения, в соответствии с индивидуальной образовательной траекторией, согласовав это с родителями или законными представителями ребенка.
Напомним, уже с сентября родители школьников смогут воспользоваться всеми видами индивидуальной формы обучения — семейным (домашним) образованием, экстернатом или педагогическим патронажем.