В прошлом учебном году инклюзивное образование действовало почти в 4 тыс. школах
Киев • УНН
КИЕВ. 8 сентября. УНН. В 2018-2019 учебном году, по статистическим данным, инклюзивное обучение проводилось в 3790 учреждениях общего среднего образования. Об этом УНН сообщили в Министерстве образования и науки Украины.
"В 2018/2019 учебном году, по статистическим данным, в 3790 учреждениях общего среднего образования функционировали 8417 инклюзивных классов с контингентом 11866 учащихся с особыми образовательными потребностями", - сообщили в МОН.
В частности, в 152 учреждениях среднего образования действовали 577 специальных классов. В них получали образование 6230 учеников с особыми потребностями.
Больше всего учащихся с особыми образовательными потребностями учились в следующих областях:
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- Киевская обл - 983 учеников;
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- Днепропетровская область - 805 учащихся;
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- Запорожская область - 703 учеников;
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- г.Киев - 759 учеников.
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"Наименьшее количество учеников в инклюзивных классах учились в Николаевской области - 150 учеников, Луганской - 153 ученика, Черкасской - 213 учеников", - сообщили в министерстве.
Напомним, согласно изменениям в постановлении правительства, продолжительность обучения для школьников с особыми образовательными потребностями можно будет продлить на два года.
Добавим, что в октябре 2018 года вступил в силу закон об инклюзивном образовании. По закону, для каждого ученика с особыми образовательными потребностями составляется индивидуальная программа развития.
Также закон предусматривает создание должности ассистента учителя в инклюзивном классе, который обеспечивает "личностно ориентированное направление образовательного процесса для детей с особыми образовательными потребностями".