Мінцифри шукає тих, хто "проштрафився", для тестування нової послуги в Дії

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"Часто адмінпорушення здійснюють через незнання законів та правил. Наприклад, ви пройшли митний контроль, але не задекларували кошти. Або курили в забороненому місці. Кейсів багато. Послуга в Дії дасть змогу сплатити штраф без купи папірців, походів до суду та банку. Лише кілька кліків у застосунку", - повідомив Федоров.

"Зараз нам треба переконатися, що послуга працює максимально зручно й коректно. Тому долучайтеся до бета-тесту за посиланням, якщо досягли 16 років, маєте верифікований РНОКПП у Дії та судову справу зі штрафом за адмінпорушення. Будуємо найзручнішу цифрову державу разом", - додав він.

Доповнення

Як раніше повідомляв УНН, Міністерство цифрової трансформації презентувало платформу «Дія.Engine». 70 розробників вже працюють над створенням 50 реєстрів. Зазначається, що це інструмент, який дасть змогу органам влади швидко створювати реєстри, автоматизувати послуги й бази даних.

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