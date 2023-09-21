Минцифры ищет "проштрафившихся", для тестирования новой услуги в Дії
Киев • УНН
КИЕВ. 21 сентября. УНН. Вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров призвал украинцев принять участие в бета-тестировании новой услуги в Дії, которая позволяет оплачивать штрафы за административное правонарушение в цифровом сервисе, передает УНН.
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"Часто админнарушения совершают из-за незнания законов и правил. Например, вы прошли таможенный контроль, но не задекларировали средства. Или курили в запрещенном месте. Кейсов много. Услуга в Дії позволит оплатить штраф без кучи бумажек, походов в суд и банк. Всего несколько кликов в приложении", - сообщил Федоров.
"Сейчас нам надо убедиться, что услуга работает максимально удобно и корректно. Поэтому присоединяйтесь к бета-тесту по ссылке, если достигли 16 лет, имеете верифицированный РНУКПН в Дії и судебное дело со штрафом за админнарушение. Строим удобное цифровое государство вместе", - добавил он.
Дополнение
Как ранее сообщал УНН, Министерство цифровой трансформации презентовало платформу «Дія.Engine». 70 разработчиков уже работают над созданием 50 реестров. Отмечается, что это инструмент, который позволит органам власти быстро создавать реестры, автоматизировать услуги и базы данных.
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