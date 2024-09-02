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Міноборони допустило до постачання Силам оборони вітчизняний бронетранспортер "Хорунжий"

Міноборони допустило до постачання Силам оборони вітчизняний бронетранспортер "Хорунжий"

Київ • УНН

 • 21750 перегляди

Міноборони України допустило до експлуатації в ЗСУ вітчизняний БТР "Хорунжий". Це глибока модернізація радянського БТР-60 з потужнішим двигуном, сучасною електронікою та покращеним захистом.

До експлуатації в ЗСУ допустили вітчизняний бронетранспортер "Хорунжий", який є результатом  глибокої модернізації радянського БТР-60. Про це заявили у Міністерстві оборони України, передає УНН.

Деталі

У відомстві розповіли, що "Хорунжий" значно потужніший за БТР-60, адже замість двох 90-сильних бензинових двигунів у передній частині корпусу нового українського БТР встановлено дизельний двигун потужністю 330 кінських сил.

Він розганяє бойову машину до швидкості понад 80 км/год, а ємність паливних баків забезпечує запас ходу у понад півтисячі кілометрів.

У новому БТР встановлена сучасна електроніка, камери відеоогляду, система кондиціонування і автономний генератор, що дозволяє бронемашині функціонувати при вимкненому двигуні.

З озброєння новий український бронетранспортер має бойовий модуль з кулеметом калібру 14.5 мм, або гарматою калібром 30х113 мм.

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Міноборони допустило до експлуатації в ЗСУ близько 20 зразків спецтехніки для перевезення важкого озброєння21.08.24, 14:06 • 24283 перегляди

Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до постачання у ЗСУ вітчизняний бронетранспортер "Хорунжий", який є результатом глибокої модернізації радянського БТР-60

- йдеться в заяві міністерства. 

Зазначається, що БТР "Хорунжий" може вироблятися у шести варіаціях: лінійний бронетранспортер, транспортувальник особового складу, санітарно-евакуаційна, ремонтно-евакуаційна, командно-штабна і самохідна мінометна машини.

Доповнення

Окрім того, у відомстві наголошують, що корпус українського бронетранспортера виготовлений із високоякісної фінської сталі, що покращило балістичний захист машини без збільшення її маси.

Також корпус захищений по периметру від куль калібру 7.62 мм зі сталевим сердечником, лобова броня витримує постріли крупнокаліберного кулемету з відстані 10 метрів.

Конструкція днища корпусу та спеціальних протимінних сидінь уберігає десант від наслідків підриву на вибухових пристроях, еквівалентних 6 кг тротилу.

Нагадаємо

В Україні допустили до експлуатації в ЗСУ індивідуальний набір виявлення, маркування та розмінування. Цей виріб виготовляє українське підприємство із вітчизняних комплектуючих.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

ВійнаТехнології

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