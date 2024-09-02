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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Минобороны допустило к поставке Силам обороны отечественный бронетранспортер «Хорунжий»

Минобороны допустило к поставке Силам обороны отечественный бронетранспортер «Хорунжий»

Киев  •  УНН

2 сентября 2024, 13:48  •  14779 просмотра

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Минобороны Украины допустило к эксплуатации в ВСУ отечественный БТР «Хорунжий». Это глубокая модернизация советского БТР-60 с более мощным двигателем, современной электроникой и улучшенной защитой.

К эксплуатации в ВСУ допустили отечественный бронетранспортер «Хорунжий», который является результатом  глубокой модернизации советского БТР-60. Об этом заявили в Министерстве обороны Украины, передает УНН.

Детали

В ведомстве рассказали, что «Хорунжий» значительно мощнее БТР-60, ведь вместо двух 90-сильных бензиновых двигателей в передней части корпуса нового украинского БТР установлен дизельный двигатель мощностью 330 лошадиных сил.

Он разгоняет боевую машину до скорости более 80 км/ч, а емкость топливных баков обеспечивает запас хода более чем в полтысячи километров.

В новом БТР установлена современная электроника, камеры видеообзора, система кондиционирования и автономный генератор, позволяющий бронемашине функционировать при выключенном двигателе.

Из вооружения новый украинский бронетранспортер имеет боевой модуль с пулеметом калибра 14.5 мм, или пушкой калибром 30х113 мм.

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Міноборони допустило до експлуатації в ЗСУ близько 20 зразків спецтехніки для перевезення важкого озброєння21 августа 2024, 11:06 • 24019 просмотров

Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к поставке в ВСУ отечественный бронетранспортер «Хорунжий», который является результатом глубокой модернизации советского БТР-60

- говорится в заявлении министерства. 

Отмечается, что БТР «Хорунжий» может производиться в шести вариациях: линейный бронетранспортер, транспортировщик личного состава, санитарно-эвакуационная, ремонтно-эвакуационная, командно-штабная и самоходная минометная машины.

Дополнение

Кроме того, в ведомстве отмечают, что корпус украинского бронетранспортера изготовлен из высококачественной финской стали, что улучшило баллистическую защиту машины без увеличения ее массы.

Также корпус защищен по периметру от пуль калибра 7.62 мм со стальным сердечником, лобовая броня выдерживает выстрелы крупнокалиберного пулемета с расстояния 10 метров.

Конструкция днища корпуса и специальных противоминных сидений уберегает десант от последствий подрыва на взрывных устройствах, эквивалентных 6 кг тротила.

Напомним,

В Украине допустили к эксплуатации в ВСУ индивидуальный набор обнаружения, маркировки и разминирования. Это изделие производит украинское предприятие из отечественных комплектующих.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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