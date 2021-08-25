Міноборони Росії заявило, що евакуює з Афганістану громадян ряду держав - зокрема й України
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Міноборони РФ організовує евакуацію з Афганістану більше 500 громадян РФ, країн ОДКБ і, як заявили у Москві, України чотирма літаками військово-транспортної авіації. Про це повідомили журналістам в середу у Міноборони Росії, пише УНН з посиланням на федеральні ЗМІ РФ, зокрема агентство ТАСС.
Деталі
“25 серпня за дорученням президента Російської Федерації Володимира Путіна Міністром оборони РФ генералом армії Сергієм Шойгу організована евакуація літаками військово-транспортної авіації з території Ісламської Республіки Афганістан більше 500 громадян Російської Федерації, держав-членів ОДКБ (Білорусі, Киргизстану, Таджикистану, Узбекистану) і України”, — сказали у військовому відомстві.
Там уточнили, що “створено авіаційне угрупування з чотирьох літаків військово-транспортної авіації”. Літаки вже зосереджені на аеродромі в Ульяновську.
“На кожному російському літаку військово-транспортної авіації для надання в ході польоту медичної допомоги і підтримки евакуйованим громадянам Росії і інших країн перебувають лікарсько-сестринські бригади військових медиків з необхідним медичним обладнанням та медикаментами”, — відзначили в Міноборони РФ.
Крім того, в літаках є запас питної води, ковдр і індивідуальних раціонів харчування.
Доповнення
З початку евакуації в Афганістані — Україна вивезла з країни 256 осіб.
23 серпня о аеропорту “Бориспіль” сів літак з евакуйованими українцями з Кабула.
На борту українського літака з Афганістану, який приземлився 23 серпня в аеропорту “Бориспіль” було 98 евакуйованих людей, серед яких 41 громадянин України, в тому числі — 27 їхніх дітей.
Другий український авіаційний борт вранці 22 серпня прибув в аеропорт “Бориспіль”. На борту перебували 83 громадянина, 31 з яких — українці.