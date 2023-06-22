міноборони рф створило комісію для розслідування мародерства кадирівців - ЦНС
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Після численних скарг громадян рф, про безчинства бойовиків підрозділу «ахмат» в білгородській області, була створена комісія для перевірки ситуації. Розслідування має торкнутися як бойовиків на території рф, так і тих, що знаходяться на ТОТ України, повідомив Центр національного спротиву, пише УНН.
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"росіяни створили комісію перевірки масових випадків мародерства з боку кадировців на тимчасово окупованих територіях та на кордоні з Україною. Комісію очолив генерал-лейтенант володимир кочетков. Вона проводить розбір справ повʼязаних з мародерством зі сторони підрозділів «Ахмат», які тероризують населення на тимчасово окупованих територіях та у Білгородській області", - йдеться в повідомленні.
Центр національного спротиву зауважив, що перевірка почалась лише після скарг населення рф, а скарги населення на ТОТ до уваги не брались, що свідчить про відношення росіян до українців.
Доповнення
На думку аналітиків Інституту вивчення війни, кадирівці висловили готовність захищати від рейдів саме бєлгородську область, ймовірно, для того, щоб уникнути бойових дій на складних ділянках фронту.
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