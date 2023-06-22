минобороны рф создало комиссию для расследования мародерства кадыровцев - ЦНС

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"россияне создали комиссию проверки массовых случаев мародерства со стороны кадыровцев на временно оккупированных территориях и на границе с Украиной. Комиссию возглавил генерал-лейтенант владимир кочетков. Она проводит разбор дел связанных с мародерством со стороны подразделений «ахмат», которые терроризируют население на временно оккупированных территориях и в белгородской области", - говорится в сообщении.

Центр национального сопротивления отметил, что проверка началась только после жалоб населения рф, а жалобы населения на ВОТ во внимание не принимались, что свидетельствует об отношении россиян к украинцам.

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По мнению аналитиков Института изучения войны, кадыровцы выразили готовность защищать от рейдов именно белгородскую область, вероятно, для того, чтобы избежать боевых действий на сложных участках фронта.

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