минобороны рф создало комиссию для расследования мародерства кадыровцев - ЦНС
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. После многочисленных жалоб граждан рф, о бесчинствах боевиков подразделения «ахмат» в белгородской области, была создана комиссия для проверки ситуации. Расследование должно коснуться как боевиков на территории рф, так и тех, что находятся на ВОТ Украины, сообщил Центр национального сопротивления, пишет УНН.
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"россияне создали комиссию проверки массовых случаев мародерства со стороны кадыровцев на временно оккупированных территориях и на границе с Украиной. Комиссию возглавил генерал-лейтенант владимир кочетков. Она проводит разбор дел связанных с мародерством со стороны подразделений «ахмат», которые терроризируют население на временно оккупированных территориях и в белгородской области", - говорится в сообщении.
Центр национального сопротивления отметил, что проверка началась только после жалоб населения рф, а жалобы населения на ВОТ во внимание не принимались, что свидетельствует об отношении россиян к украинцам.
Дополнение
По мнению аналитиков Института изучения войны, кадыровцы выразили готовность защищать от рейдов именно белгородскую область, вероятно, для того, чтобы избежать боевых действий на сложных участках фронта.
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