ЦНС: У тимчасово окупованому Маріуполі “кадирівці” знущаються над цивільними
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. Місцеве населення тимчасово окупованого Маріуполя зазнає знущань та насилля зі сторони “кадирівців”, повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.
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Наразі у тимчасово окупованому Маріуполі перебуває велика кількість "кадирівців", які, напившись, чіпляються до місцевих мешканців, наносячи їм тілесні ушкодження, зокрема із застосуванням холодної зброї.
Окупаційна "поліція" відмовляється приймати заяви від цивільних постраждалих.
Нагадаємо
Раніше ЦНС повідомляв, що військові рф активно розвішують відеокамери в тимчасово окупованому Мелітополі, щоб боротися з партизанським рухом.