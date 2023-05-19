ЦНС: Во временно оккупированном Мариуполе "кадыровцы" издеваются над гражданскими

Детали

Сейчас во временно оккупированном Мариуполе находится большое количество "кадыровцев", которые, напившись, пристают к местным жителям, нанося им телесные повреждения, в том числе с применением холодного оружия.

Оккупационная "полиция" отказывается принимать заявления от гражданских пострадавших.

Напомним

Ранее ЦНС сообщал, что военные рф активно развешивают видеокамеры во временно оккупированном Мелитополе, чтобы бороться с партизанским движением.