ЦНС: Во временно оккупированном Мариуполе "кадыровцы" издеваются над гражданскими
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. Местное население временно оккупированного Мариуполя подвергается издевательствам и насилию со стороны “кадыровцев”, сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.
Детали
Сейчас во временно оккупированном Мариуполе находится большое количество "кадыровцев", которые, напившись, пристают к местным жителям, нанося им телесные повреждения, в том числе с применением холодного оружия.
Оккупационная "полиция" отказывается принимать заявления от гражданских пострадавших.
Напомним
Ранее ЦНС сообщал, что военные рф активно развешивают видеокамеры во временно оккупированном Мелитополе, чтобы бороться с партизанским движением.